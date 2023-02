УЄФА визначила номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба ЛЧ.

На нагороду претендують вінгер Реала Вінісіус Жуніор, який у матчі з Ліверпулем (5:2) відзначився дублем та асистом, а також Ірвінг Лосано з Наполі. Мексиканець віддав гольову передачу у грі з Айнтрахтом (2:0).

Серед номінантів також півзахисник Манчестер Сіті Ріяд Марез, алжирець забив єдиний м'яч містян у грі з Лейпцигом (1:1). Четвертий претендент - Хакан Чалханоглу з Інтера.

