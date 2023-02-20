Клопп: Очікую, що Енфілд буде на ногах під час матчу з Реалом

Ліверпуль міг перемагати у фіналі Ліги чемпіонів 2021/2022 проти Реала (0:1).

Про це розповів головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп.

"Реал - один з найбільших клубів світу. Ми грали з ними у фіналі ЛЧ в Парижі (0:1), я дивився цей матч на цих вихідних. Це були тортури. Ми провели хорошу гру, могли виграти, але вони забили вирішальний гол. Вони не втрачають впевненість, вони тут заради свого шансу. Ось чому ви можете навчитися у них. Зараз ми різні команди в різні часи. Побачимо, хто пройде далі".