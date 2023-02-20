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Галтьє: Перемога була необхідна, щоб знову набрати обертів

Сьогодні 11:27 67 0
Крістоф Галтьє прокоментував перемогу над Ліллем
Галтьє: Перемога була необхідна, щоб знову набрати обертів
Фото - gettyimages
#Галтьє, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

ПСЖ здобув надважливу перемогу над Ліллем у 24 урі французької Ліги 1.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Крістоф Галтьє.

"Одне слово – полегшення. Емоційне піднесення. Матч був дуже важливим для всіх – гравців і мене. Ми знали, що перемога потрібна, щоб знову набрати обертів. Про матч можна сказати багато. Сюжет неймовірний, ми мали дуже цікаві перші 20 хвилин.

Актуально: ПСЖ - Лілль 4:3: огляд матчу

Ми вели 2:0, а потім втратили концентрацію. За рахунку 2:1 почали нервувати. Пропускаємо з пенальті, потім вони вириваються вперед. У цей момент все ускладнюється травмами Нуну Мендеша та Неймара. 

Тренер, який програє чотири гри поспіль, тим більше у ПСЖ, явно був би у біді. Я можу сказати, що маю постійну підтримку мого спортивного менеджменту і президента. Це дуже важливо", – розповів Галтьє.

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