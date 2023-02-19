Динамо не переграв турецький клуб у контрольному матчі

Матч завершився без забитих голів

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі на зборах у Туреччині київське Динамо не переграло місцевий клуб Адана Демірспор.

Матч завершився внічию 0:0.

Наступний контрольний матч у динамівській програмі підготовки запланований вже на завтра - о 16:00 за київським часом київська команда розпочне зустріч із латвійським ФК Рига.

Контрольний матч

19 лютого

Динамо (Україна) - Адана Демірспор (Туреччина) 0:0

Динамо: Нещерет (Моргун, 77) – Караваєв (Малиш, 81), Попов (Сирота, 57), Дячук (Бурда, 73), Дубінчак (Вівчаренко, 57) – Сидорчук (к) (Яцик, 73), Гармаш (Андрієвський, 73), Буяльський (Царенко, 57), Н.Волошин (Боль, 89), Перріс (Беніто, 57) – Ванат (Супряга, 73).