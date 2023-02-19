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Динамо не переграв турецький клуб у контрольному матчі

Сьогодні 18:17 647 0
Матч завершився без забитих голів
Динамо не переграв турецький клуб у контрольному матчі
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі на зборах у Туреччині київське Динамо не переграло місцевий клуб Адана Демірспор.

Матч завершився внічию 0:0.

Наступний контрольний матч у динамівській програмі підготовки запланований вже на завтра - о 16:00 за київським часом київська команда розпочне зустріч із латвійським ФК Рига.

Контрольний матч
19 лютого

Динамо (Україна) - Адана Демірспор (Туреччина) 0:0

Динамо: Нещерет (Моргун, 77) – Караваєв (Малиш, 81), Попов (Сирота, 57), Дячук (Бурда, 73), Дубінчак (Вівчаренко, 57) – Сидорчук (к) (Яцик, 73), Гармаш (Андрієвський, 73), Буяльський (Царенко, 57), Н.Волошин (Боль, 89), Перріс (Беніто, 57) – Ванат (Супряга, 73).

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