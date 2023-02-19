Поттер: Знайдуться люди, які вважатимуть, що проблема в мені

Тренер Челсі прокоментував поразку від Саутгемптона

Джерело - Football London.

Головний тренер Челсі Грем Поттер не є проблемою в поразках команди.

Про це він розповів після програшу Саутгемптону (0:1).

"Після поразки вдома з рахунком 0:1 критика зрозуміла. У нас був важкий період, у нас було багато проблем з точки зору інтеграції молодих гравців в АПЛ. Я впевнений, що знайдуться люди, які вважатимуть, що проблема в мені".

Челсі - Саутгемптон 0:1: огляд матчу АПЛ

"Я не думаю, що вони праві, але я не настільки зарозумілий, щоб сказати, що їхня думка не варта висловлювання. Моя робота полягає в тому, щоб допомогти команді, продовжувати працювати", - сказав Поттер.

Нагадаємо, Мудрик отримав найгіршу оцінку за матч Челсі - Саутгемптон.