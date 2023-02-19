Головне
Україна виграла бронзу чемпіонату світу з командного фристайлу
Сьогодні 13:59 109
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
Сьогодні 14:17 19332
Зінченко став шостим українцем-бомбардиром в АПЛ
Сьогодні 12:52 203
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 11:45 33945 1
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 08:15 618
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ
Вчора 21:23 3690
Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України
Вчора 21:08 925
Збірна України посіла 14 місце в жіночій естафеті на ЧС-2023
Вчора 17:27 756
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО
Вчора 16:16 17707
Збірна України за межами ТОП-10 на естафеті чемпіонату світу
Вчора 14:14 1008 1
Прямі трансляції

Поттер: Знайдуться люди, які вважатимуть, що проблема в мені

Сьогодні 13:39 188 0
Тренер Челсі прокоментував поразку від Саутгемптона
Поттер: Знайдуться люди, які вважатимуть, що проблема в мені
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Саутгемптон, #Челсі, #Грем Поттер

Джерело - Football London.

Головний тренер Челсі Грем Поттер не є проблемою в поразках команди.

Про це він розповів після програшу Саутгемптону (0:1).

"Після поразки вдома з рахунком 0:1 критика зрозуміла. У нас був важкий період, у нас було багато проблем з точки зору інтеграції молодих гравців в АПЛ. Я впевнений, що знайдуться люди, які вважатимуть, що проблема в мені".

  Челсі - Саутгемптон 0:1: огляд матчу АПЛ

"Я не думаю, що вони праві, але я не настільки зарозумілий, щоб сказати, що їхня думка не варта висловлювання. Моя робота полягає в тому, щоб допомогти команді, продовжувати працювати", - сказав Поттер.

Нагадаємо, Мудрик отримав найгіршу оцінку за матч Челсі - Саутгемптон.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі 8503
Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця 14555
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 19690
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати 19332
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО 17707
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 33945 1
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 64914
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5416 2
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 8919
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40388
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106156
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 237445