Зоря поступилась Ризі у контрольному матчі

Українська команда програла в товариському матчі.

Джерело - Чемпіон.

Зоря в рамках підготовки до другої частини сезону провела товариський матч у Туреччині проти представника Латвії — ФК Рига.

Матч завершився поразкою луганського клубу з рахунком 2:4.

Контрольний матч

17 лютого

Рига - Зоря 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Бабец (автогол), 1:1 - 46 Дабро, 2:1 - 67 Ауреліо, 3:1 - 76 Регза, 4:1 - 86 Дьянь, 4:2 - 90 Русин

Стартовий склад Зорі: Олександр Сапутін, Роман Вантух, Ігор Снурніцин, Максим Імереков, Ілля Гулько, Арсеній Батагов, Дмитро Мишньов, Сергій Булеца, Ігор Кирюханцев, Назарій Русин, Денис Антюх.