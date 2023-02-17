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Зоря поступилась Ризі у контрольному матчі

Сьогодні 22:10 89 0
Українська команда програла в товариському матчі.
Зоря поступилась Ризі у контрольному матчі
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Зоря в рамках підготовки до другої частини сезону провела товариський матч у Туреччині проти представника Латвії — ФК Рига.

Матч завершився поразкою луганського клубу з рахунком 2:4.

Контрольний матч 

17 лютого

Рига - Зоря 4:2 (0:1)

Голи: 0:1  - 26 Бабец (автогол), 1:1 - 46 Дабро, 2:1 - 67 Ауреліо, 3:1 - 76 Регза, 4:1 - 86 Дьянь, 4:2 - 90 Русин

Стартовий склад Зорі: Олександр Сапутін, Роман Вантух, Ігор Снурніцин, Максим Імереков, Ілля Гулько, Арсеній Батагов, Дмитро Мишньов, Сергій Булеца, Ігор Кирюханцев, Назарій Русин, Денис Антюх.

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