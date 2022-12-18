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Кучук: Незадоволений сезоном Руху

Сьогодні 19:26 137 0
Леонід Кучук прокоментував першу частину сезону
Кучук: Незадоволений сезоном Руху
#Рух Львів, #Леонід Кучук

Джерело - fcrukh.com.

Головний тренер Руху Леонід Кучук оцінив першу частину сезону в УПЛ.

Про це розповів сам фахівець.

"Враження дуже неоднозначні. Можу навіть сказати, що я незадоволений. Аналізуючи сам чемпіонат, як ми рухалися в ньому, в яких матчах чи навіть таймах ми провалювалися, роблю висновок, що занадто багато ми втрачали очок. Нам забивали голи на останніх секундах матчів, не те, що хвилинах. Ми дуже часто грали в меншості. Тому враження не є позитивними.

Хоча те, що в нас було в останніх турах, коли на перший план виходили молоді футболісти з U-19, дає надію, що вони будуть зростати, розвиватися та допомагати Руху й усьому українському футболу прогресувати.

Цей чемпіонат виходить специфічним. Багато матчів проходять на тлі повітряних тривог. Вже в першому турі проти "Металіста" довелося багато разів іти в укриття. Це значно ускладнює весь процес, до цього важко звикнути під час підготовки до поєдинків.

До того ж, у нас помилки допускали досвідчені гравці, при цьому помилки дитячі, необґрунтовані, психологічні, коли психологія футболіста в матчі не дозволяє йому тримати гру під контролем. У таких випадках гравець відволікається і помиляється по-дитячому", - розповів Кучук.

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