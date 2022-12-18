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ПСЖ не вестиме переговорів з Мессі до нового року

Сьогодні 15:32 133 0
Президент ПСЖ розповів про можливу угоду з Мессі
ПСЖ не вестиме переговорів з Мессі до нового року
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ не буде приймати рішення щодо нового контракту Ліонеля Мессі до нового року.

Про це розповів президент клубу Нассер Аль-Хелайфі.

"До нового року рішення щодо контракту Лео Мессі прийматись не буде. Ми дуже щасливі, і Лео дуже щасливий з нами також. Ми знайдемо найкраще рішення з Мессі", - сказав Аль-Хелайфі

Нагадаємо, Ліонель Мессі зі збірної Аргентини зіграє у фіналі ЧС-2022 проти Франції.

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