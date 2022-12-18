ПСЖ не вестиме переговорів з Мессі до нового року

Президент ПСЖ розповів про можливу угоду з Мессі

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ не буде приймати рішення щодо нового контракту Ліонеля Мессі до нового року.

Про це розповів президент клубу Нассер Аль-Хелайфі.

"До нового року рішення щодо контракту Лео Мессі прийматись не буде. Ми дуже щасливі, і Лео дуже щасливий з нами також. Ми знайдемо найкраще рішення з Мессі", - сказав Аль-Хелайфі

PSG president Al Khelaifi: “No decision will be made on Leo Messi’s contract before the new year. We are very happy and Leo’s very happy with us too”, tells Gazzetta. 🔴🔵🇦🇷 #PSG



“We will find the best solution together with Messi, we’re so happy and this is fantastic”. pic.twitter.com/MWpuCYBw7s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2022

Нагадаємо, Ліонель Мессі зі збірної Аргентини зіграє у фіналі ЧС-2022 проти Франції.