Вокер: Протистояння Сіті та Ліверпуля - найкраще в АПЛ

Протистояння Манчестер Сіті та Ліверпуля є найкращим в історії АПЛ.

Про це заявив захисник "містян" Кайл Вокер.

"Я думаю, що це так з точки зору стандартів футболу. І це не неповага до фантастичних команд Арсенала та Манчестер Юнайтед, які виграли не один чемпіонат. Рівень футболу та рівень гравців, які зараз приходять до ліги, фантастичні. Для нейтральних вболівальників це фантастично", - сказав Вокер