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Вокер: Протистояння Сіті та Ліверпуля - найкраще в АПЛ

Вчора 23:31 159 0
Англієць розповів протистояння Манчестер Сіті та Ліверпуля
Вокер: Протистояння Сіті та Ліверпуля - найкраще в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Кайл Вокер

Джерело - Manchester Evening News.

Протистояння Манчестер Сіті та Ліверпуля є найкращим в історії АПЛ.

Про це заявив захисник "містян" Кайл Вокер.

"Я думаю, що це так з точки зору стандартів футболу. І це не неповага до фантастичних команд Арсенала та Манчестер Юнайтед, які виграли не один чемпіонат. Рівень футболу та рівень гравців, які зараз приходять до ліги, фантастичні. Для нейтральних вболівальників це фантастично", - сказав Вокер

Нагадаємо, Манчестер Сіті виділить 130 млн євро на трансфер Гвардіола.

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