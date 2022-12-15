Арсенал не робив Шахтарю офіційної пропозиції щодо трансферу вінгера Михайла Мудрика.

Про це розповів інсайдер Фабріціо Романо.

"Ситуація Мудрика не змінилася. Арсенал контактує з людьми, які близькі до угоди. Їм подобається гравець, але клуб досі не зробив офіційну пропозицію.

Якщо він приєднається, то буде цікаво побачити, чи стане прямою заміною для Жезуса. Або ж чи перемістить Артета у центр нападу Мартінеллі. У будь-якому випадку, це буде для нього приємна проблема", - написав Романо.