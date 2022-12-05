Далич: Сподіваюся, що це не останній чемпіонат світу для Модрича

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич очікує, що півзахисник команди Лука Модрич не завершить міжнародну кар'єру.

Про це розповів сам хорватський фахівець.

"Гадаю, що це не останній його турнір. Його професіоналізм, постійне бажання працювати та самовдосконалюватися безпрецедентні. Лука ще знадобиться нам в майбутньому.

Коли ти приїжджаєш на турнір з Модричем, Ковачичем та Брозовичем — половина твоїх проблем вже вирішена, тому я дуже сподіваюся, що це не останній чемпіонат світу для Модрича", — сказав Далич.