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Зоря - Колос 2:2: огляд матчу УПЛ

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Зоря - Колос 2:2: огляд матчу УПЛ
#Зоря, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос та Зоря зіграли в нічию в межах перенесеного матчу 7-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 1 грудня

Зоря - Колос 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Болбат, 1:1 - 19 Булеца (пен), 1:2 - 42 Чоботенко, 2:2 - 63 Кирюханцев

Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Бражко, Мишньов (Луньов, 80), Булеца, Чурко, Кирюханцев, Русин (Антюх, 46).

Колос: Волинець, Чорноморець, Чоботенко, Новак, Золотов, Оріховський (Мякушко, 75), Мілько, Богданов (Задоя, 90+1), Болбат, Безбородько (Лисенко, 46), Ільїн (Ісаєнко, 75).

Попередження: Оріховський 31, Богданов 68, Мілько 86, Лунев 89, Лисенко 90+1

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