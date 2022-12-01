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УПЛ отримає 2,3 млн євро допомоги від Асоціації європейських ліг

Сьогодні 18:49 189 0
Відзначається, що українська прем’єр-ліга отримає кошти згодом
УПЛ отримає 2,3 млн євро допомоги від Асоціації європейських ліг

Джерело - УПЛ.

Генеральна асамблея Асоціації європейських професіональних футбольних ліг виділить фінансову допомогу для УПЛ.

Про це повідопляє пресслужба української Прем'єр-ліги.

Йдеться про 2,3 мільйона євро. Відзначається, що українська прем’єр-ліга отримає кошти згодом.

"Цей фінансовий внесок від Європейських ліг має допомогти УПЛ при завершенні поточного внутрішнього чемпіонату і подарувати українському народу надію у нинішні часи", - прокоментували своє рішення в асоціації.

Нагадаємо, Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ.

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