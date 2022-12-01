УПЛ отримає 2,3 млн євро допомоги від Асоціації європейських ліг

Генеральна асамблея Асоціації європейських професіональних футбольних ліг виділить фінансову допомогу для УПЛ.

Про це повідопляє пресслужба української Прем'єр-ліги.

Йдеться про 2,3 мільйона євро. Відзначається, що українська прем’єр-ліга отримає кошти згодом.

"Цей фінансовий внесок від Європейських ліг має допомогти УПЛ при завершенні поточного внутрішнього чемпіонату і подарувати українському народу надію у нинішні часи", - прокоментували своє рішення в асоціації.