Вельс - Англія 0:3. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна Англії виграє у Вельса та виходить з першого місця в 1/8 ЧС-2022.

90' Магвайр після кутового скидував на Стоунза, але той поцілив у поперечку.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Ампаду грубо зіграв проти Гріліша, штрафний для збірної Ангії.

88' Контролюють англійці м'яч, не поспішаючи вперед.

86' Колвілл наважився на удар зльоту - вище воріт.

85' Пробивав Вілсон, але поцілив у стінку. Аут для збірної Вельсу.

84' Магвайр завалив Робертса. Небезпечний штрафний для валлійців.

83' Гріліш знайшов у штрафному майданчику Беллінгема, але той не зміг продовжити на Вілсона.

82' Заключна заміна у валлійській збірній: Колвілл замінив травмованого Аллена.

80' Аллен на газоні, медики надають йому допомогу.

78' Заміна в складі збірної Вельсу: замість Джеймса на поле вийшов Вілсон.

76' Беллінгем опинився на ударній позиції, але постріл англійця заблокували.

74' Заміна чергова від Саутгейта: замість Рашфорда на поле вийшов Гріліш.

72' Вілсон відпасував на Рашфорда, який пробивав у дотик. Ворд ногою перевів м'яч на кутовий.

71' Мур відкривався у штрафному майданчику, але м'яч перелетів його і пішов за межі поля.

70' Заміна в складі збірної Англії: замість Шоу на поле вийшов Тріпп'є.

68' ГООООООЛ! Збірна Англії громить суперника! Філліпс виконав закиданна на Рашфорда, який пройшов захисника на дрбилінгу і потужно пробив між ніг голкіперу.

65' Насідають валлійці на ворота збірної Англії, але не можуть довести атаку до удару.

63' Гендерсону надали медичну допомогу і капітан збірної Англії продовжив поєдинок.

61' Ремзі грубо зіграв проти Гендерсона, жовта картка валлійському хавбеку.

59' Заміна вимушена в збірній Вельсу: замість травмованого Девіса на поле вийшов Моррелл.

58' Девіс опинився на газоні. Медики на полі надають допомогу захиснику.

57' Потрійна заміна в складі збірної Англії: замість Кейна, Волкера та Райса на поле вийшли Вілсон, Александр-Арнольд та Філліпс.

55' Мур пробивав з дальньої дистанції. Магвайр головою підправив м'яч трохи, але Пікфорд встиг зреагувати і перевів м'яч на кутовий.

54' Пішла подача на Робертса, який трохи не дістався до м'яча.

53' Захопили валлійці перевагу, але не можуть дійти до воріт Пікфорда.

51' ГООООООЛ! Збірна Англії подвоює перевагу! Рашфорд перехопив м'яч, Кейн його підібрав і класно прострілив на дальню стійку, де передачу замкнув Філ Фоден!

50' ГООООООООЛ! Збірна Англії виходить вперед! Рашфорд пробив зі штрафного потужно в дальній кут воріт! Чудове виконання від нападника Манчестер Юнайтед.

48' Фоден заробив небезпечний штрафний перед карним майданчиком валлійців.

47' Заміна в складі збірної Вельсу: замість Бейла на поле вийшов Джонсон.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло!

45' Аллен небезпечно пробивав з-за меж штрафного майданчика. М'яч трохи вище дев'ятки пролетів.

45' Кейн пробивав з дальньої дистанції, м'яч від ноги суперника пішов на кутовий.

45' Шоу намагався знайти Кейна в штрафному майданчику, але простріл виявився невдалим.

45' 5 хвилин додав арбітр до першого тайму.

44' У паралельному матчі США переграє Іран з рахунком 1:0.

43' Магвайр закидав на Фодена, але 20-ка збірної Англії не встиг до м'яча.

41' Фоден закручував у центр карного мадйанчика, оборонці збірної Вельсу відбиваються.

40' Вибігали в контратаку англійці, але Робретс встиг заблокувати простріл.

39' Рашфорд трохи повз ворота пробив ударом через себе.

38' Алан намагався пробити з дальньої дистанції, але його удар було заблоковано.

37' Класну контратаку розіграли англійці. Фоден завдавав удар з розвороту - трохи вище воріт.

36' На поле вийшов Коннор Робертс.

35' Ніко Вільямс не може продовжити гру, нас очікує перша заміна в матчі.

33' Вокер виконував чергову подачу в карний майданчик. Валлійці знову відбиваються.

31' Магвайр прорвався до штрафного майданчика і пробив по воротах вкрай невдало.

29' Джеймс помилився з передачею і був змушений фолити проти Стоунса. Жовта картка гравцю "драконів".

28' Гендерсон збив у центрі поля Вільямса. Штрафний для валлійців.

27' Фоден пресингував Девіса і порушив правила.

26' Притислись валлійці до своїх воріт, збірній Англії складно пройти ці оборонні редути.

24' На газоні опинився валлієць після цього пострілу, медики на полі.

23' Рашфорд потужно пробив з-за меж штрафного і Вільямс головою заблокував цей удар.

22' Гендерсон намагався прострілити з флангу, оборонці збірної Велсу знову відбиваються.

20' Мур грубо зіграв у центрі поля. Штрафний для підопічних Саутгейта.

18' Розіграли англійці штрафний. Пішла подача на дальню стійку, де Магвайр не зміг акцентовано пробити - удар від воріт.

16' Кейн заробив стандарт перед воротами збірної Вельсу.

14' Шоу подавав на дальню стійку. Фоден підібрав м'яч і пробив по воротах, але дуже неточно.

13' Ампаду підіграв собі рукою на фланзі. Небезпечний штрафний для англійців.

11' Фоден прострілив у центр штрафного. Валлійці відбиваються.

9' Кейн перехопив м'яч вивів пасом Рашфорда один на один. Маркус пробив прямо в голкіпера.

8' Гендерсон втратив м'яч, намагаючись віддати розрізну передачу на Беллінгема

7' Валійці заволоділи м'ячем і Райс відразу сфолив у центрі поля.

5' Контролюють англійці м'яч, без особливого просування вперед.

3' Рашфорд намагався по флангу пройти на швидкості, але втратив м'яч у дриблінгу.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Англії!

Лунає гімн Вельсу!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Вельс: Ворд - Ампаду, Бен Девіс, Родон, Робертс, Вільямс, А.Ремзі, Аллен, Бейл, Джеймс, Мур

Англія: Пікфорд - Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Беллінгем, Решфорд, Фоден, Райс, Кейн, Хендерсон

Англія зіграє з Вельсом у матчі третього туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи B у вівторок 29 листопада на стадіоні Ахмед бін Алі. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця