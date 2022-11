Захисник Лаціо Мануель Ладзарі продовжить контракт с клубом.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Нова угода діятиме до 2027 року. Зарплата гравця складе 1,7 млн євро на рік.

Done Deal! Manuel #Lazzari extends his contract with #Lazio until 2027 (€1,7M/year). #transfers