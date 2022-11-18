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Зоря - Олександрія 4:1: огляд матчу УПЛ

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Зоря - Олександрія 4:1: огляд матчу УПЛ
#Зоря, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 14 туру УПЛ Зоря обіграла Олександрію.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 18 листопада

Зоря - Олександрія 4:1 (0:0)

Голи:1:0 - 62 Бутко, 2:0 - 68 Булеца, 3:0 - 70 Бутко, 4:0 - 76 Антюх, 4:1 - 78 Рибалка

Попередження: Кирюханцев (50), Батагов (59) – Дячук (89)

Зоря: Мацапура, Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Бражко, Антюх (Нагнойний, 81), Булеца (Алефіренко, 81), Кирюханцев (Вантух, 67), Мишньов (Русин, 67)

Олександрія: Білик, Бабогло, Мірошніченко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко (Дячук, 85), Дришлюк (В.Волошин, 69), Третьяков (Копина, 80), Кожушко (Шулянський, 80), Костишин (Ковалець, 80), Демченко

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