Головний тренер Реала Карло Анчелотті був обраний найкращим тренером року.

Про це повідомляє Globe Soccer Awards.

У минулому сезоні "вершкові" під керівництвом італійця виграли чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.

Real Madrid manager Carlo Ancelotti presented with the 2022 ⁣Globe Soccer Award for ⁣BEST COACH OF THE YEAR 👏🏆@MrAncelotti @OraEgypt pic.twitter.com/PfHN6xe8ua