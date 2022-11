Нападник Реала та збірної Франції Карім Бензема став найкращим гравцем року.

Про це повідомляє Globe Soccer Awards.

В минулому сезоні "вершкові" та Бензема виграли чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.

YOUR BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR, KARIM BENZEMA 🔥#GlobeSoccer @DubaiSC @TikTokMENA @Benzema https://t.co/dqAbnkOfge