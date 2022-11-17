Лонвейк та Ванат - у старті Динамо на матч з Інгульцем

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 1 туру УПЛ Інгулець прийме Динамо.
Стартові склади команд:
Інгулець: Паламарчук – Саків, Ковальов, Поспєлов, Нагієв – Коробенко, Кухарук – Смоляков, Запорожець, Козак – Сітало.
Запасні: Кучер, А. Блізніченко, Клименко, Марусич, В. Блізніченко, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Головкін, Сидоренко, Павлов, Резепов.
Динамо: Нещерет, Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, Шепелєв, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Лонвейк, Ванат
Запасні: Бущан, Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Кабаєв, Перріс, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Бєсєдін
Матч розпочнеться о 13:00.