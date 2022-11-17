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Лонвейк та Ванат - у старті Динамо на матч з Інгульцем

Сьогодні 12:25 60 0
Стали відомі стартові склади команд
Лонвейк та Ванат - у старті Динамо на матч з Інгульцем

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 1 туру УПЛ Інгулець прийме Динамо.

Стартові склади команд:

Інгулець: Паламарчук – Саків, Ковальов, Поспєлов, Нагієв – Коробенко, Кухарук – Смоляков, Запорожець, Козак – Сітало.

Запасні: Кучер, А. Блізніченко, Клименко, Марусич, В. Блізніченко, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Головкін, Сидоренко, Павлов, Резепов.

Динамо: Нещерет, Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, Шепелєв, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Лонвейк, Ванат

Запасні: Бущан, Ігнатенко, Вівчаренко, Бурда, Кабаєв, Перріс, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Кулач, Бєсєдін

Матч розпочнеться о 13:00.

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