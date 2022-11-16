Збоірна Франції з футболу має намір виграти чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Про це заявив вінгер французів Кінгслі Коман.

"Це буде мій перший і, можливо, останній чемпіонат світу, тому що у футболі ніколи не знаєш. Мені 26, можливо, я буду кращим гравцем у 30, але фізично я вже не на піку. Виграти чемпіонат світу це завжди мета. Але після невдалого чемпіонату Європи ми йдемо матч за матчем, віддаємо все, а потім дивимося", - сказав Коман.