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Коман: Мета збірної Франції - виграти чемпіонат світу

Сьогодні 22:03 167 0
Француз розповів про майбутній чемпіонат світу
Коман: Мета збірної Франції - виграти чемпіонат світу
#Збірна Франції з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Kicker.

Збоірна Франції з футболу має намір виграти чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Про це заявив вінгер французів Кінгслі Коман.

"Це буде мій перший і, можливо, останній чемпіонат світу, тому що у футболі ніколи не знаєш. Мені 26, можливо, я буду кращим гравцем у 30, але фізично я вже не на піку. Виграти чемпіонат світу це завжди мета. Але після невдалого чемпіонату Європи ми йдемо матч за матчем, віддаємо все, а потім дивимося", - сказав Коман.

Нагадаємо, склад збірної Англії - найдорожчий на чемпіонаті світу-2022.

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