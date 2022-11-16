Збірна Ірану зустрілася з президентом країни перед поїздкою на ЧС-2022

Критики влади були відсутні на прийомі

Джерело - A Bola.

Збірна Ірану провела зустріч з президентом країни Ебрагімом Раїсі перед відправленням на ЧС-2022.

Про це повідомляє A Bola.

Ця подія викликала критику та образи в соціальних мережах, багато з яких були спрямовані на адресу головного тренера Карлуша Кейруша. Це сприйняли як підтримку португальським фахівцем чинної влади країни.

На зустрічі були відсутні футболісти, які грають закордоном, та які критикують владу Ірану. Вони одразу відправилися в Катар.

Нагадаємо, легендарного Даеї асудили до смертної кари в Ірані.