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Визначився найкращий тренер жовтня в УПЛ

Сьогодні 14:14 281 0
Став відомий найкращий тренер жовтня в УПЛ
Визначився найкращий тренер жовтня в УПЛ
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - upl.ua.

Українська Прем'єр-ліга оприлюднила результати голосування щодо визначення найкращого тренера національного чемпіонату за підсумками жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим тренером визнали Патріка ван Леувена з Зорі, під керівництвом якого луганці здобули 10 очок в 5 жовтневих матчах - 36,6% голосів.

Також на тренерську нагороду претендували Олександр Кучер (Дніпро-1) — 28,8%, Юрій Гура (Олександрія) — 14,2%, Ігор Йовичевич (Шахтар) — 12,6% та Ярослав Вишняк (Колос) — 7,8%.

Раніше Зоря відібрала очки у Шахтаря.

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