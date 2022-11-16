Кривбас: Наш клуб повинен грати у Кривому Розі

Кривбас опублікував заяву щодо необхідності проведення домашніх матчів клубу у Кривому Розі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби криворізького клубу.

"Четвертий місяць після повернення до УПЛ Кривбас приймає суперників не в рідному місті. І причина цьому – військове вторгнення рашистів на територію нашої країни. Тимчасовою домівкою для червоно-білих були Київ та Львів. Саме тут криворізькі вболівальники, на жаль, не наживо побачили перші перемоги улюбленої команди в чемпіонаті.

Ми безмежно вдячні цим двом гостинним містам України за те, що надали можливість Кривбасу грати тут "домашні" матчі. Але наш дім - Кривий Ріг. Наше рідне місто, наша фортеця.

Наші славетні бійці ЗСУ крок за кроком відвойовують кожен метр території України. Тому футбол поступово повинен повертатись на свої рідні стадіони. Ми безмежно сумуємо за своїми вболівальниками, рідним містом, тому впевнені, що Кривбас повинен грати вдома, у рідному Кривому Розі", - йдеться в заяві клубу.