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Мессі: Не думаю, що буду довго грати в футбол

Сьогодні 13:14 146 0
Ліонель Мессі прокоментував свою футбольну кар'єру
Мессі: Не думаю, що буду довго грати в футбол
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - tribuna.com.

Форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі оцінив своє майбутнє у футболі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я люблю грати в футбол, він приносить мені задоволення. Єдине, що я робив все своє життя, це грав у футбол. Впевнений, що продовжу бути пов’язаним з ним, хоча й не знаю, як саме. Я не думаю, що буду грати довго. Я не знаю, так багато речей трапляється.

У дитинстві я завжди мріяв грати в аргентинському футболі, виходити на поле і бути там. Але сьогодні це залежить від багатьох речей. У мене є сім’я, троє дітей. У моєму житті відбулися дуже великі зміни, які дорого коштували мені та всій моїй родині. Сьогодні я подолав це, і ми почуваємося чудово", - сказав Мессі.

Раніше стала відома заявка збірної Аргентинина ЧС-2022.

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