Аарон Леннон завершив кар’єру

Колишній вінгер Тоттенгема та збірної Англії Аарон Леннон вирішив завершити кар’єру.

Про це заявив сам футболіст.

"Я нарешті вирішив, що настав час повісити бутси на цвях. Зваживши всі варіанти, жоден з них не підходить мені та моїй молодій сім’ї.

Це було дуже важке рішення, оскільки футбол був моїм життям, мабуть, із трьох років, і останні 20 років професійно грати на найвищому рівні було неймовірно. Футбол значить для мене дуже багато, і завжди буде мати значення.

Зараз я дуже радію цій наступній главі у моєму житті та проводжу набагато більше часу зі своїми близькими.

Є так багато, що я хочу зробити, передати досвід та переживання на полі та поза ним. І я буду робити це вже найближчим часом.

Світ футболу, дякую тобі від щирого серця", - зазначив Леннон.