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Аарон Леннон завершив кар’єру

Сьогодні 20:10 203 0
Аарон Леннон завершив кар’єру
#Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Колишній вінгер Тоттенгема та збірної Англії Аарон Леннон вирішив завершити кар’єру.

Про це заявив сам футболіст.

"Я нарешті вирішив, що настав час повісити бутси на цвях. Зваживши всі варіанти, жоден з них не підходить мені та моїй молодій сім’ї.

Це було дуже важке рішення, оскільки футбол був моїм життям, мабуть, із трьох років, і останні 20 років професійно грати на найвищому рівні було неймовірно. Футбол значить для мене дуже багато, і завжди буде мати значення.

Зараз я дуже радію цій наступній главі у моєму житті та проводжу набагато більше часу зі своїми близькими.

Є так багато, що я хочу зробити, передати досвід та переживання на полі та поза ним. І я буду робити це вже найближчим часом.

Світ футболу, дякую тобі від щирого серця", - зазначив Леннон.

Футболіст також грав за Лідс, Евертон, Бернлі та Кайсеріспор.

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