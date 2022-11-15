Реал Сосьєдад продовжив контракт з головним тренером

Клуб та 51-річний наставник домовилися про нову угоду.

Реал Сосьєдад продовжив співпрацю з головним тренером команди Іманолем Альгуасілем.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Новий контракт підписано до літа 2025 року.

Альгуасіль очолив Сосьєдад у грудні 2018 року. За цей час команда виграла 94 матчі зі 199. При ньому "біло-блакитні" постійно грали в єврокубках, а в сезоні 2019/20 завоювали Кубок Іспанії.

Наразі Реал Сосьєдад займає 3 місце в таблиці Ла-Ліги, відстаючи від лідируючої Барселони на 11 очок.

Раніше Реал Сосьєдад обіграв Севілью.