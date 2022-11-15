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Реал Сосьєдад продовжив контракт з головним тренером

Сьогодні 13:25 167 0
Клуб та 51-річний наставник домовилися про нову угоду.
Реал Сосьєдад продовжив контракт з головним тренером
#Реал Сосьєдад, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - realsociedad.eus.

Реал Сосьєдад продовжив співпрацю з головним тренером команди Іманолем Альгуасілем.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Новий контракт підписано до літа 2025 року.

Альгуасіль очолив Сосьєдад у грудні 2018 року. За цей час команда виграла 94 матчі зі 199. При ньому "біло-блакитні" постійно грали в єврокубках, а в сезоні 2019/20 завоювали Кубок Іспанії.

Наразі Реал Сосьєдад займає 3 місце в таблиці Ла-Ліги, відстаючи від лідируючої Барселони на 11 очок.

Раніше Реал Сосьєдад обіграв Севілью.

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