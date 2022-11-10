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Буяльський забив 60-й гол за Динамо

Сьогодні 19:27 166 0
Буяльський забив 60-й гол за Динамо
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Найкращий бомбардир "біло-синіх" у поточному сезоні Віталій Буяльський у матчі 12-го туру УПЛ з Олександрією (3:1) забив свій 60-й гол у складі Динамо у всіх турнірах.

Про це повідомляє пресслужба киян.

44 результативні удари 29-річний хавбек записав на свій рахунок в УПЛ, 14 - в єврокубкових турнірах і по одному - в Кубку та Суперкубку України. 

Забивши 9-й гол у ході одного чемпіонату УПЛ, Віталій повторив особисте рекордне досягнення, зафіксоване у сезонах 2019/2020 та 2021/2022. Буяльський відзначається у 4-му поєдинку української першості поспіль, довівши свій гольовий серіал до 5-ти м'ячів.

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