Мудрик - у ТОП-10 дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик потрапив у десятку найкращих дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба ЛЧ.
ТОП-10 гравців Ліги чемпіонів за кількістю успішних спроб дриблінгу:
1. Усман Дембеле (Барселона) - 39
2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 39
3. Вінісіус Жуніор (Реал) - 36
4. Рафаел Леау (Мілан) - 33
5. Хвіча Кварацхелія (Наполі) - 29
6. Нуну Тавареш (Марсель) - 28
7. Неймар (ПСЖ) - 27
8. Михайло Мудрик (Шахтар) - 26
9. Яннік Феррейра Карраско (Атлетіко) - 22
10. Раян Кент (Рейнджерс) - 22
Переглянути цей допис в Instagram