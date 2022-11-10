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Мудрик - у ТОП-10 дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:38 225 0
Очолив рейтинг Усман Дембеле з Барселони
Мудрик - у ТОП-10 дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик потрапив у десятку найкращих дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба ЛЧ.

ТОП-10 гравців Ліги чемпіонів за кількістю успішних спроб дриблінгу:

1. Усман Дембеле (Барселона) - 39
2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 39
3. Вінісіус Жуніор (Реал) - 36
4. Рафаел Леау (Мілан) - 33
5. Хвіча Кварацхелія (Наполі) - 29
6. Нуну Тавареш (Марсель) - 28
7. Неймар (ПСЖ) - 27
8. Михайло Мудрик (Шахтар) - 26
9. Яннік Феррейра Карраско (Атлетіко) - 22
10. Раян Кент (Рейнджерс) - 22
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Допис, поширений UEFA Champions League (@championsleague)

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