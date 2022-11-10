Львів переграв Рух у львівському дербі в 12 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Львів здобув домашню перемогу над Рухом у межах 12-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 2:1. Гості грали в меншості з 47-ї хвилини.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 10 листопада
ФК Львів - Рух 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Бугай, 2:0 - 32 Крушинський, 2:1 - 49 Таллес
Львів: Ільющенков, Муравський, Васильєв, Никитюк, Грисьо, Шишка, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинський (Мишенко 57), Бугай (Нич 67)
Рух: Паньків, Роман, Дідик (Слюбик 87), Слюсар, Лях, Федорчук (Притула 87), Довгий, Енобахар (Бойчук 41), Таллес (Альваренге 74), Соломон (Карабін 87), Климчук
Жовті картки: Васильєв 19, Дідик 30, Бойко 36, Бойчук 47, Бойчук 47, Шишка 53, Бугай 66, Мишенко 72, Грисьо 78, Нич 84, Никитюк 90+3
Червона картка: Бойчук 47 (друга жовта)