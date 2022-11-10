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Львів переграв Рух у львівському дербі в 12 турі УПЛ

Сьогодні 14:55 143 0
Рух грав у меншості з 47-ї хвилини
Львів переграв Рух у львівському дербі в 12 турі УПЛ
#Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Львів здобув домашню перемогу над Рухом у межах 12-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 2:1. Гості грали в меншості з 47-ї хвилини.

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 10 листопада

ФК Львів - Рух 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Бугай, 2:0 - 32 Крушинський, 2:1 - 49 Таллес

Львів: Ільющенков, Муравський, Васильєв, Никитюк, Грисьо, Шишка, Мильченко, Полегенько, Бойко, Крушинський (Мишенко 57), Бугай (Нич 67)

Рух: Паньків, Роман, Дідик (Слюбик 87), Слюсар, Лях, Федорчук (Притула 87), Довгий, Енобахар (Бойчук 41), Таллес (Альваренге 74), Соломон (Карабін 87), Климчук

Жовті картки: Васильєв 19, Дідик 30, Бойко 36, Бойчук 47, Бойчук 47, Шишка 53, Бугай 66, Мишенко 72, Грисьо 78, Нич 84, Никитюк 90+3

Червона картка: Бойчук 47 (друга жовта)

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