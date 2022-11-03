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Артета оцінив відновлення Зінченка від травми

Сьогодні 20:11 260 0
Мікель Артета прокоментував відновлення Олександра Зінченка
Артета оцінив відновлення Зінченка від травми
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко вже провів два тренування з командою.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Мікель Артета.

"Стан Сака, Елнені та Зінченка? Очевидно, вони на різних стадіях відновлення. У Елнені була довгострокова травма, але зараз він дійсно відновився, і тренується з командою вже тиждень або два.

Алекс (Зінченко – прим.) зовсім нещодавно повернувся, і він провів два тренування. Букайо просто пропустив одне або два тренування, сьогодні все було добре", – відзначив Артета.

Українець не грав з 1 жовтня, коли Арсенал переміг Тоттенхем у дербі. У лівого захисника "канонірів" стався рецидив травми литкового м'яза, через який він пропустив аж 8 матчів.

Нагадаємо, Зінченко відновив тренування з Арсеналом.

Раніше стала відома зарплата Зінченка в Арсеналі.

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