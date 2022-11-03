Артета оцінив відновлення Зінченка від травми

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко вже провів два тренування з командою.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Мікель Артета.
"Стан Сака, Елнені та Зінченка? Очевидно, вони на різних стадіях відновлення. У Елнені була довгострокова травма, але зараз він дійсно відновився, і тренується з командою вже тиждень або два.
Алекс (Зінченко – прим.) зовсім нещодавно повернувся, і він провів два тренування. Букайо просто пропустив одне або два тренування, сьогодні все було добре", – відзначив Артета.
Українець не грав з 1 жовтня, коли Арсенал переміг Тоттенхем у дербі. У лівого захисника "канонірів" стався рецидив травми литкового м'яза, через який він пропустив аж 8 матчів.
Нагадаємо, Зінченко відновив тренування з Арсеналом.