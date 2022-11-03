Головне
Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:24 1316
Ураган дізнався суперників в еліт-раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:52 198
Мудрик взимку покине Шахтар - журналіст
Сьогодні 16:10 376
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 13:25 52926
Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом
Сьогодні 11:10 11413
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:24 13227
Дніпро-1 завітає в гості до АЗ: Розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 10:13 375
Динамо прийме Фенербахче, Арсенал зіграє з Цюрихом: Розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:18 492
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:30 1365
ПСЖ обіграв Ювентус, Реал знищив Селтік: Результати 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 2493
Прямі трансляції

Довбик - у старті Дніпра-1 на матч з АЗ

Сьогодні 18:28 238 0
Матч розпочнеться о 19:45.
Довбик - у старті Дніпра-1 на матч з АЗ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з АЗ.

Стартові склади команд:

АЗ: Верхюлст, Керкез, Деккер, Беукема, Хацідіакос, Класі, Д. де Віт, Рейндерс, Карлссон, Сугавара, Одгар

Запасні: Віндаль-Йєнсен, Вестервелд, Павлідіс, Коопмейнерс, Барасі, ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеестер, М. де Віт

Дніпро-1: Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинський, Амаш, Піхальонок, Назаренко, Довбик

Запасні: Рибак, Канарейкін, Юрчук (всі троє - воротарі), Кононов, Логінов, Когут

Матч розпочнеться о 19:45.

Коментарі ()
Популярне зараз
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 52926
Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО Бондар забив у власні ворота в матчі проти Лейпцига, довершивши розгром Шахтаря - ВІДЕО 6340
Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом 11413
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13227
Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було Шахтар - РБ Лейпциг 0:4. Як це було 7268
Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4880
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6110 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 52926
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4631 2
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5534
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7645
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6986