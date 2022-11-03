Довбик - у старті Дніпра-1 на матч з АЗ

Матч розпочнеться о 19:45.

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з АЗ.

Стартові склади команд:

АЗ: Верхюлст, Керкез, Деккер, Беукема, Хацідіакос, Класі, Д. де Віт, Рейндерс, Карлссон, Сугавара, Одгар

Запасні: Віндаль-Йєнсен, Вестервелд, Павлідіс, Коопмейнерс, Барасі, ван Бредероде, Лахдо, Базур, Бюрмеестер, М. де Віт

Дніпро-1: Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бабенко, Рубчинський, Амаш, Піхальонок, Назаренко, Довбик

Запасні: Рибак, Канарейкін, Юрчук (всі троє - воротарі), Кононов, Логінов, Когут

Матч розпочнеться о 19:45.