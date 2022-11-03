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Аллегрі: Ми не можемо прийняти виліт з Ліги чемпіонів

Сьогодні 19:40 305 0
Аллегрі прокоментував поразку ПСЖ
Аллегрі: Ми не можемо прийняти виліт з Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Аллегрі, #ПСЖ, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі підсумував виступ у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"На матч із ПСЖ я випустив хороших гравців, нехай і з невеликим досвідом на міжнародній арені. Ми добре зіграли, прикро за результат.

Тепер ми в Лізі Європи. З наступного дня концентруємося на чемпіонаті Італії, ми маємо бути злими й негайно продовжувати тренування.

З однієї сторони, ми маємо бути задоволені тим, що потрапили в Лігу Європи, з іншої - ми розлючені, бо не можемо прийняти виліт із Ліги чемпіонів", - сказав Аллегрі.

Раніше ПСЖ мінімально переграв Ювентус.

У неділю Ювентус зіграє на виїзді з Інтером у 13-му турі Серії А.

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