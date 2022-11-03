Бензема вперше не забив на груповому етапі Ліги чемпіонів

Володар Золотого м'яча перервав серію з 17 сезонів у ЛЧ поспіль

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Карім Бензема не зумів відзначитись жодним голом на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mister Chip.

Чинний володар Золотого м'яча перервав серію з 17 сезонів у ЛЧ поспіль із забитими м'ячами.

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На рахунку 34-річного француза участь у 4 матчах у групі і 0 результативних дій.

#OJOALDATO - Benzema ha cerrado una fase de grupos de UEFA Champions League #UCL sin marcar por PRIMERA VEZ en TODA su carrera. Llevaba 17 temporadas consecutivas haciendo, al menos, un gol en la primera ronda de la competición. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 2, 2022

Реал - Селтік 5:1: огляд матчу Ліги чемпіонів