Бензема вперше не забив на груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Нападник Реала Карім Бензема не зумів відзначитись жодним голом на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Mister Chip.
Чинний володар Золотого м'яча перервав серію з 17 сезонів у ЛЧ поспіль із забитими м'ячами.
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На рахунку 34-річного француза участь у 4 матчах у групі і 0 результативних дій.
#OJOALDATO - Benzema ha cerrado una fase de grupos de UEFA Champions League #UCL sin marcar por PRIMERA VEZ en TODA su carrera. Llevaba 17 temporadas consecutivas haciendo, al menos, un gol en la primera ronda de la competición.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 2, 2022