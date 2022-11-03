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Бензема вперше не забив на груповому етапі Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:39 161 0
Володар Золотого м'яча перервав серію з 17 сезонів у ЛЧ поспіль
Бензема вперше не забив на груповому етапі Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Карім Бензема не зумів відзначитись жодним голом на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Mister Chip.

Чинний володар Золотого м'яча перервав серію з 17 сезонів у ЛЧ поспіль із забитими м'ячами.

  Читайте: Модрич встановив рекорд Ліги чемпіонів

На рахунку 34-річного француза участь у 4 матчах у групі і 0 результативних дій.

Реал - Селтік 5:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

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