Трубін: На Лейпциг ставитимемо максимальне завдання

Воротар гірників - про настрій на майбутній поєдинок Ліги чемпіонів

Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін та його партнери горять бажанням продовжити свої виступи у матчі 6-го туру групи Ліги чемпіонів із німецьким РБ Лейпциг гратимуть лише на перемогу.

Про це заявив футболіст.

"Чи додає сил той факт, що вже обігрували Лейпциг? Це вже минуле, з того часу чимало води спливло. Зараз у них новий головний тренер і вони набрали дуже доброї ходи. Перемогли Реал і в останньому турі Бундесліги обіграли Баєр. Але це Ліга чемпіонів і ми будемо ставити максимальну задачу перед собою, будемо викладатись по максимуму, щоб здобути перемогу. Адже Ліга Європи це добре, але, кожен з нас хоче грати в Лізі чемпіонів, адже це найкращий турнір.

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Я дуже вдячний людям, котрі приходять і вболівають. Але, звісно, це не ті відчуття, коли граємо в Україні. Та повторюсь, ми вдячні усім, хто приходить на матчі - українцям, які знаходяться тут, полякам, усім вболівальникам. Розумію, що серед них може і не бути палких вболівальників Шахтаря, та вони все одно приходять та підтримують нас, а це важливо і цінно. Тож, сподіваюсь, що вони і цього разу прийдуть і будуть підтримувати нас з перших хвилин. А ця підтримка, у свою чергу, додасть нам сил", - сказав Трубін.

Гра Шахтар - РБ Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, початок о 22:00 за київським часом.