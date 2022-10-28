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Визначився найкращий гравець матчу Дніпро-1 – Аполлон

Сьогодні 10:52 221 0
Став відомий найкращий гравець матчу
Визначився найкращий гравець матчу Дніпро-1 – Аполлон
#Аполлон, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над кіпрським Аполлоном (1:0) у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій. Єдиний гол на 39-й хвилині забив півзахисник Олександр Піхальонок.

Аналітичний портал SofaScore виставив оцінки учасникам зустрічі.

Найкращим гравцем поєдинку став захисник Володимир Адамюк. Його дії були оцінені у 8.0 бала. У складі дніпрян нижче отримали лише Едуард Сарапій та Олександр Піхальонок – 7.6 та 7.4 відповідно.

В Аполлона найвищий бал отримав Ісраель Коль - 7.7. 

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