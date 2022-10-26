Тімо Вернер оцінив турнірну ситуацію у групі F після п'яти турів.

Лейпцигу у 6 турі Ліги чемпіонів потрібно не програти Шахтарю, щоб вийти у плей-оф турніру.

Про це розповів форвард німецького клубу Тімо Вернер

"Селтік зробив би нам велику послугу, якби виграв у Шахтаря. Але ми все одно досягли того, чого хотіли - тепер все в наших руках, нам зараз навіть не потрібно вигравати у Шахтаря.

Учора РБ Лейпциг обіграв Реал 3:2. Тепер німецький клуб втратить другу позицію у групі лише якщо в останньому турі програє Шахтарю", - відзначив Вернер.

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