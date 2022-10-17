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Путельяс виграла Золотий м'яч-2022 серед жінок

Сьогодні 22:07 124 0
Іспанка отримала другий Золотий м'яч поспіль
Путельяс виграла Золотий м'яч-2022 серед жінок
#Барселона, #Олексія Путельяс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисниця Барселони Алексія Путельяс стала володаркою Золотого м'яча-2022 серед жінок.

Про це повідомляє France Football.

Путельяс із Барселоною виграла чемпіонат Іспанії (усі матчі), Кубок та Суперкубок і дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, де програла Ліону (1:3).

Іспанка отримала нагороду другий раз поспіль.

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