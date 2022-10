Путельяс виграла Золотий м'яч-2022 серед жінок

Півзахисниця Барселони Алексія Путельяс стала володаркою Золотого м'яча-2022 серед жінок.

Про це повідомляє France Football.

Путельяс із Барселоною виграла чемпіонат Іспанії (усі матчі), Кубок та Суперкубок і дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, де програла Ліону (1:3).

Іспанка отримала нагороду другий раз поспіль.

