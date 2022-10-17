Путельяс виграла Золотий м'яч-2022 серед жінок

Джерело - Чемпіон.
Півзахисниця Барселони Алексія Путельяс стала володаркою Золотого м'яча-2022 серед жінок.
Про це повідомляє France Football.
Путельяс із Барселоною виграла чемпіонат Іспанії (усі матчі), Кубок та Суперкубок і дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, де програла Ліону (1:3).
Іспанка отримала нагороду другий раз поспіль.
BACK TO BACK WINNER!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
ALEXIA PUTELLAS IS THE 2022 WOMEN’S BALLON D’OR! @alexiaputellas@FCBfemeni#ballondor pic.twitter.com/dt483n5ioi