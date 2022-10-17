Головне
Шахтар у більшості переграв Динамо у 7 турі УПЛ
Вчора 18:52 1276
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Сьогодні 16:02 1932
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
Сьогодні 15:53 15844
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 15:40 8465 4
Інтер взимку може підписати Маліновського
Сьогодні 14:52 215
Реал хоче продовжити контракт з Луніним
Сьогодні 12:54 448
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО
Сьогодні 11:00 1927
Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію
Сьогодні 10:45 248433
Став відомий володар Золотого м’яча-2022
Сьогодні 08:52 10249
Федорчук: Динамо годі й думати про участь у наступній Лізі чемпіонів
Сьогодні 03:00 1103
Прямі трансляції

Вацко: Setanta готова дотранслювати сезон УПЛ, але клубам платити не буде

Сьогодні 18:17 51 0
Вацко: Setanta готова дотранслювати сезон УПЛ, але клубам платити не буде

Setanta Sports може відмовитися від угоди з УПЛ.

Про це заявив журналіст Віктор Вацко.

"Вже два тижні кулуарно ходить інформація про те, що Setanta відмовляється від угоди з УПЛ. І в принципі має для цього підстави, бо УПЛ не виконала вимог зі свого боку. Казали, що Setanta вже не буде транслювати матчі чемпіонату України, зараз ніби говорять, що є якісь домовленості, що Setanta дотранслює цей сезон до кінця".

"Потім говорять, що Setanta готова дотранслювати сезон, але клубам платити не буде. Клуби свої гроші не отримають, бо ліга не дотрималась домовленостей зі свого боку", - сказав Вацко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий володар Золотого м’яча-2022 Став відомий володар Золотого м’яча-2022 10249
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 8465 4
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 15844
Шахтар - Динамо 3:1. Як це було Шахтар - Динамо 3:1. Як це було 24818
Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція Алієв: Люди мають платити 109 грн в місяць, щоб подивитися один матч Шахтаря з Динамо - це повна корупція 6018 9
Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію Рейтинг WTA: Калініна покращила свою позицію 248433
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61130
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93249 1
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 22556 3
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36680
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 24429
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 16212