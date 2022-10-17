Setanta Sports може відмовитися від угоди з УПЛ.
Про це заявив журналіст Віктор Вацко.
"Вже два тижні кулуарно ходить інформація про те, що Setanta відмовляється від угоди з УПЛ. І в принципі має для цього підстави, бо УПЛ не виконала вимог зі свого боку. Казали, що Setanta вже не буде транслювати матчі чемпіонату України, зараз ніби говорять, що є якісь домовленості, що Setanta дотранслює цей сезон до кінця".
"Потім говорять, що Setanta готова дотранслювати сезон, але клубам платити не буде. Клуби свої гроші не отримають, бо ліга не дотрималась домовленостей зі свого боку", - сказав Вацко.