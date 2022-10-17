Setanta Sports може відмовитися від угоди з УПЛ.

Про це заявив журналіст Віктор Вацко.

"Вже два тижні кулуарно ходить інформація про те, що Setanta відмовляється від угоди з УПЛ. І в принципі має для цього підстави, бо УПЛ не виконала вимог зі свого боку. Казали, що Setanta вже не буде транслювати матчі чемпіонату України, зараз ніби говорять, що є якісь домовленості, що Setanta дотранслює цей сезон до кінця".