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Молоді футболісти Шахтаря в перший місяць осені були кращими в Україні

Сьогодні 19:05 175 0
Молоді футболісти Шахтаря в перший місяць осені були кращими в Україні
#Ілля Забарний, #Анатолій Трубін, #Георгій Судаков, #Михайло Мудрик

Джерело - Золотий талант.

Проект Золотий Талант відновив свою роботу і підготував новий рейтинг, в якому зібрані кращі футболісти України U-21. Ми продовжуємо моніторинг досягнень молодих українських футболістів, яка була перервана через війну, активну фазу якої розпочала Московія. У першій половині 2022 року футбольне життя в Україні завмерло, але наразі вже є матеріал для аналізу та оцінок. Отже, рейтинг кращих молодих українських гравців 2001—2002 років народження, складений після опитування більше 100 експертів.

Десятий сезон проекту Золотий Талант (складено новий рейтинг, де зібрані кращі футболісті України U-21) стартував із великим запізненням — через війну Московії проти України, активна фаза якої розпочалася вранці 24 лютого 2022 року. Лише у вересні набрав оберти чемпіонат України у трьох дивізіонах, а молоді українські футболісти отримали змогу стабільно демонструвати свої найкращі якості протягом місяця.

Головними героями вересня, безумовно, стали гравці молодіжної збірної України, які у матчах плей-офф подолали суперників із Словаччини (2:3, 3:0) та здобули путівку до фінальної частини Євро-2023 (U-21). Вона відбудеться влітку наступного року на полях Румунії (Бухарест і Клуж-Напока) та Грузії (Тбілісі, Батумі і Кутаїсі), жеребкування заплановано на завтра.

А ще у вересні три матчі провела національна збірна України, у складі якої виступали Михайло Мудрик (3 матчі, 176 хвилин), Ілля Забарний (2 матчі, 180 хвилин) та Анатолій Трубін (1 матч, 90 хвилин; він за два дні перебрався до молодіжки і допоміг потрапити на Євро-2023).

Трубін, який ще й в Шахтарі вийшов на роль №1, цілком міг би стати головним героєм місяця, але воротарям важко конкурувати із гравцями атаки. Особливо такими яскравими, як його одноклубник Мудрик, що напрочуд вдало проявив себе насамперед у Лізі чемпіонів. Можливо, вже трохи стерлося в пам’яті, але у переможному матчі проти РБ Лейпциг (4:1) на рахунку Мудрика — гол та два асисти, а у матчі проти Селтіка (1:1) — гол.

Цього цілком вистачило, аби 95 експертів зі 113, які відповіли на запит проекту Золотий Талант, включили Мудрика до своєї анкети. А 69 з 95 — поставили його на перше місце.

Хто за кого голосував. Повний перелік

Трубіна згадували менше — 63 рази, а під №1 — тільки 12 разів. Стільки ж перших місць зібрали ще двоє — Ілля Забарний та Данило Сікан (автор хет-трику у матчі проти Словаччини — 3:0). А замкнув п’ятірку кращих Георгій Судаков, який не отримав жодного першого місця, але часто згадувався під №2 та №3.

Так до топ-5 увійшли одразу чотири представники Шахтаря і тільки один — Динамо. А в другій п’ятірці опинилися футболісти ще й Дніпра-1, Чорноморця, Зорі та колишній гравець Руху, який у вересні встиг перебратися до чемпіонату Бельгії.

10 кращих футболістів України U-21: вересень 2022

  1. Михайло Мудрик (Шахтар) 05.01.2001 - 250 балів
  2. Анатолій Трубін (Шахтар) 01.08.2001 - 111
  3. Ілля Забарний (Динамо) 01.09.2002 - 88
  4. Данило Сікан (Шахтар) 16.04.2001 - 80
  5. Георгій Судаков (Шахтар) 01.09.2002 - 39
  6. Валентин Рубчинський (Дніпро-1) 15.02.2002 - 22
  7. Костянтин Вівчаренко (Динамо) 10.06.2002 - 15
  8. Максим Брагару (Чорноморець) 21.07.2002 - 14
  9. Володимир Бражко (Зоря) 23.01.2002 - 11
  10. Олексій Сич (Рух; Кортрейк, Бельгія) 01.04.2001 - 8

Правила

Нагадаємо наші правила. Щомісячні опитування проекту Золотий Талант — це лише відбірковий раунд перед фіналом за підсумками усього року. В 2022-му до вікової категорії U-21 премії Золотий Талант відносяться українські футболісти 2001—2002 років народження, а до вікової категорії U-19 — 2003 року народження та молодші.

Премія Золотий Талант проводиться вже десятий рік. Підсумки попередніх референдумів можна знайти тут. І також тут.

За правилами, топ-5 футболістів кожного місяця отримують перепустку до фінального етапу голосування — за підсумками всього 2022 року. Перші п’ять фіналістів — Михайло Мудрик, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Данило Сікан та Георгій Судаков.

Окрім того, існує ще й сумарний рейтинг року, який щомісяця наповнюється балами, отриманими молодими талантами. Ті, хто увійшов до топ-10 сумарного рейтингу року, також мають право отримати перепустку до фінального етапу референдуму. Він тільки почав наповнюватися.

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