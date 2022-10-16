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Денисов: У ситуації з телепулом УПЛ вистрілила собі в ногу

Сьогодні 19:40 581 0
Журналіст висловив свою думку про ситуацію з єдиним пулом в УПЛ
Денисов: У ситуації з телепулом УПЛ вистрілила собі в ногу
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Будь-яка футбольна ліга сильна тільки там, де вона може заробити на загальних умовах.

Про це заявив колишній директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Це взагалі не спір УАФ. УАФ передала права клубам. Що зробили клуби? Хтось цьому аплодує цьому, але насправді я вважаю, що в УПЛ просто вистрелили собі в ногу. Після цього закону майбутнього у професійного українського футболу більше немає. Жодна поважаюча себе західна компанія більше ні ногою не ступить на землю, на футбольний майданчик українського футболу. Тобто, на прикладі Сетанти показали, як не тримаються слова, як не виконується регламент, як створюються закони, голосування, дивні рішення Печерського суду, ще один суб“єкт футбольної діяльності.

Нас точно так само обманули 3 роки тому. Зібрали пул, але плюси зайшли і кажуть: "ні, тут все не так, ми не будемо". Нам Грім це пообіцяв, що все буде, що буде боротьба, буде все нормально, дайте гроші. Ми дали 20 лямів за три роки. Сказали, це все не те, це мало. Ігор Михайлович сказав, що він перейде, як буде незалежний канал. Що в підсумку? Нас немає, прийшов незалежний канал. Ось так все перекрутили. Зараз вони святкують перемогу. Яку перемогу святкує, наприклад, Григорій Козловський? За яких умов він вигідно продасть окремо права на матчі Руха? Будь-яка ліга сильна тільки там, де вона може заробити на загальних умовах", - сказав Денисов.

Setanta Sports виграла тендер на трансляцію матчів УПЛ. Всупереч рішенню про створення єдиного пулу, Динамо, Дніпро-1, Металіст, Зоря та Рух транслюють свої матчі на ресурсах 1+1 Media.

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