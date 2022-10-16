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«Шахтар» - «Динамо»: українське Класичне без інтриг

Сьогодні 10:38 70 0
16 жовтня. 17.00 Арена «Львів». Трансляція - Setanta Sports
«Шахтар» - «Динамо»: українське Класичне без інтриг
#Динамо Київ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Класичне протистояння УПЛ у реаліях 2022-го дійсно перетворилося на суто українське. Практично без легіонерів "Шахтар" та "Динамо" пишуть нову історію, і поки що більш яскравою вона видається у "гірників". Помаранчево-чорні в міжсезоння запросили в команду Ігоря Йовічевича, зібрали власних вихованців та зберегли досвідчених лідерів-українців. Цього виявилося достатньо, щоби успішно стартувати в сезоні УПЛ та Ліги чемпіонів. В чемпіонаті "гірники" наразі ідуть другими, маючи гру в запасі, а в єврокубках претендують на вихід в плей-офф ЛЧ та змушують пітніти команди рівня "Реалу" чи "Лейпцигу".

У "Динамо" справи значно гірші. Кияни також вимушені були попрощатися з легіонерами, на кшталт Вербіча, хоча в цілому змогли зберегти основу та навіть головного тренера. Мірча Луческу вирішив залишитись та запевнив, що готовий працювати з командою за будь-яких умов. Проте кияни вже видали один з найгірших стартів в чемпіонаті за всю історію, ідучи восьмим після п’яти турів, а в Лізі Європи програли всі 4 стартові поєдинки і втратили шанси на євровесну.

Перше очне  протистояння українських грандів цього сезону майже не залишає інтриг.

Перший легальний букмекер та титульний партнер ФК "Шахтар" Parimatch Ukraine визначив фаворитів поєдинку. Шанси киян на перемогу розцінюють, як 3.15 до 1, в той час як на загальний успіх "гірників" виставлено коефіцієнт 2.17. Нічию експерти вважають менш вірогідною. Коефіцієнт на те, що команди розділять очки – 3.60. Найочікуванішим є рахунок – 2:0.

На підготовку до поєдинку з "Динамо" у "Шахтаря" було цілих 5 днів. Свій матч проти "Реалу" (1:1) вони зіграли ще у вівторок, натомість кияни свій поєдинок Ліги Європи проти "Ренну" провели в четвер, і зважаючи на переїзд до Львова на повноцінне відновлення мали лише один день. Крім того, лазарет "Динамо" поповнюється. В матчі з "Рухом" минулого туру УПЛ травмувався Денис Бойко. На нього чекає операція і півроку реабілітації, а Київ залишається лише з одним голкіпером, що має невеликий досвід ігор на вищому рівні. Це Руслан Нещерет. 20-річний воротар на тижні зіграв проти "Ренна", пропустив гол, але загалом відіграв на рівні всієї команди. На жаль, об'єктивно невисокому.

У "Шахтаря" проблем зі складом немає, тож варто очікувати, що проти "Динамо" вийдуть найсильніші.

Мірча Луческу намагався схилити своє колишню команду до компромісу та перенести гру на кілька днів, проте свого не домігся.

Зважаючи на всі ці фактори, а ще й обопільне ставлення команд один до одного за час повномасштабної війни з привітаннями та побажаннями один одному успіху в соцмережах, майбутній матч не викликає того самого відчуття справжнього шахтарсько-динамівського протистояння. Більше того, клуби запустили спільний благодійний збір під слоганом "Народжені суперниками – об'єднані заради України". Всі кошти з продажу віртуальних квитків на матч підуть на відбудову стадіону в Ірпені.

Проте, іншого Класичного протистояння в УПЛ ми поки не маємо, тож сподіваємося, що команди знайдуть мотивацію на справжній бій та подарують вболівальникам 90 хвилин якісного футболу.  Продовжуємо вболівати за своїх та заряджати на чемпіонат твоєї країни разом з Parimatch Ukraine!

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