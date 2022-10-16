Де Хеа готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа готовий підписати новий контракт з клубом.

Про це він заявив порталу Manchester Evening News.

"Я б хотів залишитися тут ще на декілька років, щоб встановлювати всякі рекорди та вигравати трофеї. Це мій клуб, тут я почуваю себе добре. У мене ще багато років професійної кар’єри. Відчуваю впевненість у собі", - сказав Де Хеа.