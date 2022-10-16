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Де Хеа готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 08:44 172 0
Термін чинної угоди 31-річного іспанця розрахований до кінця поточного сезону
Де Хеа готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Де Хеа, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Manchester Evening News.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа готовий підписати новий контракт з клубом.

Про це він заявив порталу Manchester Evening News.

"Я б хотів залишитися тут ще на декілька років, щоб встановлювати всякі рекорди та вигравати трофеї. Це мій клуб, тут я почуваю себе добре. У мене ще багато років професійної кар’єри. Відчуваю впевненість у собі", - сказав Де Хеа.

Термін чинної угоди 31-річного іспанця розрахований до кінця поточного сезону.

Раніше Манчестер Юнайтед підшукав заміну Роналду.

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