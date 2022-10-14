Металург та Металург-2 базуватимуться в Києві

Днями обидві команди відновлять тренувальний процес

Джерело - FootBoom.

Запорізький Металург та Металург-2 будуть базуватися у Києві.

Про це повідомляє FootBoom.

У зв'язку зі складною ситуацією в Запоріжжі та неможливістю проводити матчі в рідному місці керівництво Металурга прийняло рішення про переїзд до столиці.

Днями обидві команди відновлять тренувальний процес, проте найближчий тур - як у першій, так і в другій лігах - пропустять.

Поки що невідомо, на яких саме аренах гратимуть запоріжці. В столиці існує заборона на проведення футбольних матчів, через що керівництву Металурга, ймовірно, доведеться шукати стадіони в області для проведення своїх матчів.

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