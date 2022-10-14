Головне
Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи
13.10.2022 21:41 703
Гравці Прометея: ФБУ позбавила нас ліцензій
Вчора 23:10 162
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:55 2563
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:25 588
Миколенко та Зінченко зіграють шоу-матч з жіночим складом NaVi з CS:GO
Вчора 20:38 224
Минай зіграв внічию з Вересом у 7 турі УПЛ
Вчора 14:57 344
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар змагань
Вчора 12:45 215
Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 12:10 30832 2
Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурюються грою та результатами клубу
Вчора 07:15 5734 1
Реал Сосьєдад розгромив Шериф, Трабзонспор знищив Монако: Результати 4 туру Ліги Європи
13.10.2022 23:58 825
Прямі трансляції

Металург та Металург-2 базуватимуться в Києві

Вчора 22:49 171 0
Днями обидві команди відновлять тренувальний процес
Металург та Металург-2 базуватимуться в Києві
#МФК Металург

Джерело - FootBoom.

Запорізький Металург та Металург-2 будуть базуватися у Києві.

Про це повідомляє FootBoom.

У зв'язку зі складною ситуацією в Запоріжжі та неможливістю проводити матчі в рідному місці керівництво Металурга прийняло рішення про переїзд до столиці.

Днями обидві команди відновлять тренувальний процес, проте найближчий тур - як у першій, так і в другій лігах - пропустять.

Поки що невідомо, на яких саме аренах гратимуть запоріжці. В столиці існує заборона на проведення футбольних матчів, через що керівництву Металурга, ймовірно, доведеться шукати стадіони в області для проведення своїх матчів.

Раніше Оболонь розгромила Металург.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу пояснив поразку від Ренна Луческу пояснив поразку від Ренна 2766
Леоненко: "Скоро іноземні команди відмовлятимуться грати з українськими" - ВІДЕО Леоненко: "Скоро іноземні команди відмовлятимуться грати з українськими" - ВІДЕО 4451 6
Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурюються грою та результатами клубу Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурюються грою та результатами клубу 5734 1
Маліновський: Петракову теж треба вчитися поводити себе з пресою Маліновський: Петракову теж треба вчитися поводити себе з пресою 2763
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 2742
Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА 30832 2
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7459
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85080
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 31460
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51633
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6750
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9507