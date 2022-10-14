Металург та Металург-2 базуватимуться в Києві

Джерело - FootBoom.
Запорізький Металург та Металург-2 будуть базуватися у Києві.
Про це повідомляє FootBoom.
У зв'язку зі складною ситуацією в Запоріжжі та неможливістю проводити матчі в рідному місці керівництво Металурга прийняло рішення про переїзд до столиці.
Днями обидві команди відновлять тренувальний процес, проте найближчий тур - як у першій, так і в другій лігах - пропустять.
Поки що невідомо, на яких саме аренах гратимуть запоріжці. В столиці існує заборона на проведення футбольних матчів, через що керівництву Металурга, ймовірно, доведеться шукати стадіони в області для проведення своїх матчів.
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