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Влада Катару гарантувала безпеку представникам ЛГБТК+ на ЧС-2022

Сьогодні 21:15 143 0
Також фанам дозволять вивішувати прапори ЛГБТК+
Влада Катару гарантувала безпеку представникам ЛГБТК+ на ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Sky News.

Влада Катару не готова змінити своє законодавство щодо представників ЛГБТК+ заради проведення ЧС-2022.

Про це повідомляє Sky News.

Керівництво країни запевняє, що представники ЛГБТК+ не будуть зазнавати дискримінації протягом 29 днів проведення турніру. Також фанам дозволять вивішувати прапори ЛГБТК+.

"Все, про що ми просимо, - щоб люди поважали культуру. Зрештою, якщо ви не робите нічого, що завдає шкоди іншим людям, якщо ви не знищуєте громадську власність, поки ви поводитеся не завдаючи шкоди, тоді всі вітаються, вам нема про що турбуватися", - сказав генеральний директор оргкомітету турніру Нассер Аль-Хатер.

Нагадаємо, Кейн носитиме капітанську пов'язку у кольорах ЛГБТ на ЧС-2022.

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