Головне
Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи
Вчора 21:41 613
Минай зіграв внічию з Вересом у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 51
Полісся - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга
Сьогодні 13:57 214
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар змагань
Сьогодні 12:45 142
Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 12:10 30531 2
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 09:22 2482
Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурюються грою та результатами клубу
Сьогодні 07:15 4189
Реал Сосьєдад розгромив Шериф, Трабзонспор знищив Монако: Результати 4 туру Ліги Європи
Вчора 23:58 740
Дніпро-1 дотиснув Вадуц у Лізі конференцій
Вчора 23:55 767
Динамо посідає останнє місце в групі Ліги Європи - у киян 0 очок після 4 турів
Вчора 22:30 500
Прямі трансляції

Металург вирішив переїхати у Київ

Сьогодні 14:37 110 0
Обидві команди Металурга базуватимуться у Києві
Металург вирішив переїхати у Київ
#МФК Металург

Джерело - footboom.com.

У зв'язку зі складною ситуацією в Запоріжжі та неможливістю проводити матчі в рідному місці керівництво Металурга прийняло рішення про переїзд до іншого міста.

Про це повідомляє footboom.com.

Новою локацією Металурга та Металурга-2 стане Київ. Днями обидві команди відновлять тренувальний процес, проте найближчий тур – як у Першій, так і в Другій лігах – пропустять.

Поки що невідомо, на яких саме аренах гратимуть запоріжці. В столиці існує заборона на проведення футбольних матчів – цілком ймовірно, керівництву Металурга доведеться шукати "вільні" стадіони в області.

Коментарі ()
Популярне зараз
Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА Туреччина наступає на п'яти Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА 30531 2
Динамо - Ренн 0:1. Як це було Динамо - Ренн 0:1. Як це було 6716
Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурюються грою та результатами клубу Женіть Луческу нарешті: фани Динамо в соцмережах обурюються грою та результатами клубу 4189
Луческу пояснив поразку від Ренна Луческу пояснив поразку від Ренна 2327
Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Динамо - Ренн - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1456
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 2482
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 25517 2
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7456
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 24311
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15424 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16418 26
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 47296