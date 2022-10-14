Металург вирішив переїхати у Київ

Обидві команди Металурга базуватимуться у Києві

У зв'язку зі складною ситуацією в Запоріжжі та неможливістю проводити матчі в рідному місці керівництво Металурга прийняло рішення про переїзд до іншого міста.

Про це повідомляє footboom.com.

Новою локацією Металурга та Металурга-2 стане Київ. Днями обидві команди відновлять тренувальний процес, проте найближчий тур – як у Першій, так і в Другій лігах – пропустять.

Поки що невідомо, на яких саме аренах гратимуть запоріжці. В столиці існує заборона на проведення футбольних матчів – цілком ймовірно, керівництву Металурга доведеться шукати "вільні" стадіони в області.