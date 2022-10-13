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Дніпро-1 дотиснув Вадуц у Лізі конференцій

Вчора 23:55 124 0
Дніпро-1 дотиснув Вадуц у Лізі конференцій

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді обіграв Вадуц.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українського клубу

Ліга конференцій

4 тур, 13 жовтня

Вадуц - СК Дніпро-1 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Амаш, 1:1 - 30 Растодер, 1:2 - 90+1 Довбик

Вадуц: 1.Бюхель, 47. Фер (23.Ульріх, 46), 29.Ізік, 21. Джемайлі, 13. Іодіс, 14. Гаіч, 19. Джокіч (9.Зуттер, 87), 77. Добрас, 80. Фоссо (4.Хаслер, 66), 7. Хаджи (27.Сосере, 66), 74.Растодер (10. Чичек, 76).

Запасні: 26. Фозер, 42. Шонд, 3.Гельзер, 5.Омерович, 20. Лохінгьор, 24.Гьоссер, 53.Пепсі.

Дніпро-1: 93. Валеф,  13. Амаш, 39. Сваток (кап), 5. Сарапій, 3. Адамюк, 18. Бабенко (22.Рубчинський,  76), 8. Піхальонок (20.Горбунов, 83), 10.Балулі (11. Громов, 60), 23. Бланко (25. Когут.83), 9.Гуцуляк (34. Танчик.60), 7. Довбик.

Запасні: 1.Рибак, 12. Кінарейкін, 33.Юрчук, 2. Кононов, 6. Бузанелло, 15.Логінов,

Попередження: Фоссо (54), Адамюк (64), Громов (71), Рубчинський (78), Танчик (90+3), Валеф (90+4).

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