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Довбик та Бланко - у старті Дніпра-1 на матч Ліги конференцій

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Стали відомі стартові склади команд
Довбик та Бланко - у старті Дніпра-1 на матч Ліги конференцій
#СК Дніпро-1, #Вадуц

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з Вадуцом.

Стартові склади команд:

Вадуц:  1.Бюхель, 47. Фер, 29.Ізік, 21. Джемайлі, 13. Іодіс, 14. Гаіч, 19. Джокіч, 77. Добрас, 80. Фоссо, 7. Хаджи, 74.Растодер.

Запасні: 26. Фозер, 42. Шонд, 3.Гельзер, 4.Хаслер, 5.Омерович, 9.Зуттер, 10. Чичек, 20. Лохінгьор, 22.Ульріх, 24.Гьоссер, 27.Сосере, 53.Пепсі.

Дніпро-1: 93. Валеф,  13. Амаш, 39. Сваток (кап), 5. Сарапій, 3. Адамюк, 18. Бабенко, 8. Піхальонок, 10.Балулі, 23. Бланко, 9.Гуцуляк, 7. Довбик.

Запасні: 1.Рибак, 12. Кінарейкін, 33.Юрчук, 2. Кононов, 6. Бузанелло, 11. Громов, 15.Логінов, 20.Горбунов, 22.Рубчинський,  25. Когут, 34. Танчик.

Початок матчу – о 22:00.

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