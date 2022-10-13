Головне
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1150
Динамо - Ренн: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 18:54 81
Бєсєдін та Гармаш - у старті Динамо на матч з Ренном
Сьогодні 18:40 278
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:38 1985
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:38 9272
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:01 2647
Дніпро-1 зіграє з Вадуцом, Вест Гем - з Андерлехтом: розклад 4 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:11 325
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:47 1505
Динамо прийме Ренн, Рома зіграє з Бетісом: Розклад 4 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:22 420
Будівельник переміг Бріндізі у 1 турі Кубка Європи ФІБА
Вчора 23:40 414
Прямі трансляції

Циганик: Обіграти Ренн – мрія та необхідність для Динамо

Сьогодні 16:41 240 0
Ігор Циганик не вірить у перемогу Динамо над Ренном
Циганик: Обіграти Ренн – мрія та необхідність для Динамо
#Динамо Київ, #Ренн, #Ігор Циганик

Джерело - bookmaker-ratings.com.ua.

Динамо буде важко переграти Ренн у 4 турі Ліги Європи.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у коментарі РБ.

"Буде дуже непростий матч. Динамо перебуває у складній і турнірній, і психологічній ситуації. Вони два гостьові матчі в цій Лізі Європи програли на останніх секундах Фенербахче та Ренну. Втратили два важливі залікові бали. Це серйозний удар по моральному настрої команди.

Я не думаю, що ситуація якось кардинально зміниться для Динамо. Тобто, Ренн знову буде тримати м’яч, контролюватиме гру. Динамо доведеться шукати свої моменти попереду, сподіватися на вдалі дії при стандартах.

Обіграти Ренн "біло-синім" у Кракові – мрія та необхідність. Все ж, французи наразі в рази виглядають краще за киян. Тут ніде правди діти. Передбачаю складний матч і прогнозую нічию", – сказав Циганик.

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 1985
Динамо - Ренн: онлайн-трансляція Динамо - Ренн: онлайн-трансляція 2647
Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли Будинок української волейболістки в Запоріжжі зруйновано через обстріли 1220
Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів Барселона вирвала нічию в Інтера, Ліверпуль декласував Рейнджерс: результати 4 туру Ліги чемпіонів 1150
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 9272
Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів Брюгге Соболя та Яремчука вперше вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів 1505
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18111 12
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 34045 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3576 2
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 22173
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4485 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28598 1