Циганик: Обіграти Ренн – мрія та необхідність для Динамо

Динамо буде важко переграти Ренн у 4 турі Ліги Європи.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у коментарі РБ.

"Буде дуже непростий матч. Динамо перебуває у складній і турнірній, і психологічній ситуації. Вони два гостьові матчі в цій Лізі Європи програли на останніх секундах Фенербахче та Ренну. Втратили два важливі залікові бали. Це серйозний удар по моральному настрої команди.

Я не думаю, що ситуація якось кардинально зміниться для Динамо. Тобто, Ренн знову буде тримати м’яч, контролюватиме гру. Динамо доведеться шукати свої моменти попереду, сподіватися на вдалі дії при стандартах.

Обіграти Ренн "біло-синім" у Кракові – мрія та необхідність. Все ж, французи наразі в рази виглядають краще за киян. Тут ніде правди діти. Передбачаю складний матч і прогнозую нічию", – сказав Циганик.