Моурінью та Аллегрі - найвисокооплачуваніші тренери Серії А

Найбільша зарплата тренера в Серії А - 7 млн євро

Джерело - Calcio e Finanza.

Визначився рейтинг зарплат головних тренерів Серії А.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Найвисокооплачуванішими фахівцями є Массіміліано Аллегрі з Ювентуса та Жозе Моурінью з Роми. Обидва тренери заробляють по 7 мільйонів євро на рік.

Третім у рейтингу йде наставник Інтера Сімоне Індзагі, який заробляє 5,5 мільйонів євро на рік.

Рейтинг 10 найвисокооплачуваніших тренерів Серії А:

1. Массиміліано Алегрі (Ювентус) - 7 млн ​​євро;

2. Жозе Моурінью (Рома) - 7 млн ​​євро;

3. Сімоне Індзагі (Інтер) - 5,5 млн євро;

4. Стефано Піолі (Мілан) - 4 млн євро;

5. Мауріціо Саррі (Лаціо) - 3 млн євро;

6. Лучано Спаллетті (Наполі) - 3 млн євро;

7. Джан П'єро Гасперіні (Аталанта) - 2,2 млн євро;

8. Тьяго Мотта (Болонья) - 2 млн євро;

9. Іван Юрич (Торіно) - 2 млн євро;

10. Вінченцо Італіяно (Фіорентина) - 1,7 млн ​​євро.