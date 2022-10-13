Моурінью та Аллегрі - найвисокооплачуваніші тренери Серії А

Джерело - Calcio e Finanza.
Визначився рейтинг зарплат головних тренерів Серії А.
Про це повідомляє Calcio e Finanza.
Найвисокооплачуванішими фахівцями є Массіміліано Аллегрі з Ювентуса та Жозе Моурінью з Роми. Обидва тренери заробляють по 7 мільйонів євро на рік.
Третім у рейтингу йде наставник Інтера Сімоне Індзагі, який заробляє 5,5 мільйонів євро на рік.
Рейтинг 10 найвисокооплачуваніших тренерів Серії А:
1. Массиміліано Алегрі (Ювентус) - 7 млн євро;
2. Жозе Моурінью (Рома) - 7 млн євро;
3. Сімоне Індзагі (Інтер) - 5,5 млн євро;
4. Стефано Піолі (Мілан) - 4 млн євро;
5. Мауріціо Саррі (Лаціо) - 3 млн євро;
6. Лучано Спаллетті (Наполі) - 3 млн євро;
7. Джан П'єро Гасперіні (Аталанта) - 2,2 млн євро;
8. Тьяго Мотта (Болонья) - 2 млн євро;
9. Іван Юрич (Торіно) - 2 млн євро;
10. Вінченцо Італіяно (Фіорентина) - 1,7 млн євро.