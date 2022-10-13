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Динамо прийме Ренн, Рома зіграє з Бетісом: Розклад 4 туру Ліги Європи

Сьогодні 08:22 210 0
Розклад матчів 4 туру Ліги Європи
Динамо прийме Ренн, Рома зіграє з Бетісом: Розклад 4 туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 жовтня, відбудуться матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи 2022/23

4 тур, 13 жовтня 

19:45 АЕК Ларнака - Фенербахче

19:45 Бетіс - Рома

19:45 Буде-Глімт - Арсенал

19:45 Динамо Київ - Ренн

19:45 Карабах - Олімпіакос

19:45 Нант - Фрайбург

19:45 Роял Уніон - Брага

19:45  Феєнорд - Мідтьюланн

22:00 Лаціо - Штурм

22:00 Лудогорець - ХІК

22:00 Манчестер Юнайтед - Омонія

22:00 ПСВ - Цюрих

22:00 Реал Сосьєдад - Шериф

22:00 Трабзонспор - Монако

22:00 Уніон Берлін - Мальме

22:00 Ференцварош - Црвена Звезда

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