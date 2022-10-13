Динамо прийме Ренн, Рома зіграє з Бетісом: Розклад 4 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 жовтня, відбудуться матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи.
Ліга Європи 2022/23
4 тур, 13 жовтня
19:45 АЕК Ларнака - Фенербахче
19:45 Бетіс - Рома
19:45 Буде-Глімт - Арсенал
19:45 Динамо Київ - Ренн
19:45 Карабах - Олімпіакос
19:45 Нант - Фрайбург
19:45 Роял Уніон - Брага
19:45 Феєнорд - Мідтьюланн
22:00 Лаціо - Штурм
22:00 Лудогорець - ХІК
22:00 Манчестер Юнайтед - Омонія
22:00 ПСВ - Цюрих
22:00 Реал Сосьєдад - Шериф
22:00 Трабзонспор - Монако
22:00 Уніон Берлін - Мальме
22:00 Ференцварош - Црвена Звезда